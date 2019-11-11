Проблемний округ №198: ЦВК зареєструвала самовисуванця Рудика народним депутатом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок.

"Зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійний, самовисування", - зачитав текст постанови заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик.

Зі свого боку голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що комісія витримала всі можливі строки оскарження протоколів про підсумки голосування, встановлення результатів виборів та визнання Рудика обраним народним депутатом в 198-му окрузі.

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Як повідомлялося, ЦВК 5 листопада визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом під час позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня в ОВО № 198.

Раніше ЦВК вже реєструвала Рудика народним депутатом, проте 28 серпня це рішення було скасовано судовими рішеннями.

28-29 жовтня ЦВК провела повторний підрахунок голосів виборців на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198.