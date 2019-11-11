Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, найбільше українці довіряють ЗСУ (70% опитаних), волонтерським організаціям (70%), президенту України (68%), церкві (65%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (63%), добровільним батальйонам (62%), національній гвардії України (58%), Державній прикордонній службі (57,5%), ЗМІ України (54%), громадським організаціям (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (73%), державному апарату (чиновникам) (68,5%), місцевим судам (68%), політичним партіям (66%), комерційним банкам (66%), прокуратурі (63%), Верховному Суду (62%), Конституційному Суду України (58%), Антикорупційному суду (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (56%), Національному банку України (52%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці серед світових лідерів найкраще ставляться до Лукашенка, найгірше - до Путіна, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Крім того, найчастіше громадяни України вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, проте частка згодних з цим у порівнянні з жовтнем знизилася з 48% до 43%.

З 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що зараз влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, з 8% до 12% - тих, хто вважає, що вона гірша за попередню.

Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.