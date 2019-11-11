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11.11.19 18:18

На сьогодні опалювальний сезон повністю почався у шести областях. КАРТА

Опалювальний сезон всіх соціальних і житлових об'єктів почався в шести областях повністю. В цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 листопада в Україні опалюються 94,2% житлових будинків та 97,8% об’єктів соціальної сфери.

На сьогодні опалювальний сезон повністю почався у шести областях 01

Також повністю до опалення підключено житлові будинки в Чернігівській області.

Серед соціальної сфери 100% об'єктів опалюються в Житомирській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

В цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%, соціальних об'єктів - на 97,8%.

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