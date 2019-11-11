Від початку доби 11 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено одного нашого воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "4 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.



Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розведення сил у Петрівському завершено, - ООС

Також в інформації ООС зазначається: "На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено роботу з покриття лаком верхньої поверхні основного прольоту.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Завершено розмінування та проходять заходи з синхронного і дзеркального демонтажу визначених фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.



На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, триває третя доба практичного етапу дзеркального процесу розведення сил і засобів. Загалом, упродовж трьох днів, з 9 по 11 листопада, тактичне положення змінили 42 українських військовослужбовці, 48 одиниць стрілецької зброї, три одиниці БМП-2 та два вантажні автомобілі марки "Урал". Тобто, фізичне переміщення особового складу та озброєння українською стороною вже виконано".