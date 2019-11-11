Оператор "Північного потоку-2" подав до суду на ЄС

Оператор проєкту "Північний потік-2" - компанія Nord Stream 2 AG - ініціював арбітражний розгляд проти ЄС через поправки до Газової директиви. Про це російському державному інформагентству ТАСС повідомив офіційний представник компанії Єнс Мюллер, інформує Цензор.НЕТ.

Nord Stream 2 AG вважає, що ЄС порушив зобов'язання, викладені в статтях 10 і 13 Договору до Енергетичної хартії.

"Зокрема, директива про внесення змін дискримінує інвестиції Nord Stream 2 AG, що є порушенням зобов'язання ЄС за статтею 10 (1), яка зобов'язує не робити таких дискримінаційних дій, а також є порушенням зобов'язання ЄС щодо створення справедливих і рівних умов", - заявив Мюллер.

За його словами, повідомлення про арбітраж було вручено Єврокомісії 26 вересня.

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У квітні ЄС схвалив поправки до Газової директиви, за якими на нові і діючі морські газопроводи з третіх країн в ЄС поширюються правила, які вже діють на наземні труби. Йдеться про те, що видобувна компанія не повинна мати трубопроводу, яким доставляється її газ. Ця норма б'є по "Газпрому" і його "Північному потоку-2".

Правила ЄС передбачають доступ третіх сторін до газопроводу, недискримінаційне тарифоутворення і прозорість.