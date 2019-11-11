"Народний фронт" вимагає від СБУ надати пояснення суспільству з приводу викликів на допити захисників України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, сьогодні СБУ викликала на допит Золу, командира другої штурмової роти "Захід" батальйону "Айдар" у складі Збройних сили України Ігоря Лапіна.

Під командуванням Золи у 2014 році його підрозділ звільнив 8 населених пунктів Луганської області, брав участь у прориві блокади Луганського аеропорту.

Повернувшись з передової, Ігор Лапін у складі парламентської фракції "Народного фронту" працював у парламенті 8-го скликання.

За інформацією, яка публікується, окрім Ігоря Лапіна СБУ викликає на допити й інших ветеранів війни.

Без ґрунтовних пояснень, без юридично-правової позиції, без чіткого розуміння причин таких дій СБУ - у суспільстві виникає занепокоєння і запитання щодо того, чи не є ці допити елементом дискредитації захисників України, добровольців та бойових заслуг у війні проти російської агресії. Однак, ще гірше, складається враження, що допити - це початок політичних переслідувань в неукраїнських інтересах.

Це запитання виглядає особливо доречним з огляду на, м’яко кажучи, недружні заяви деяких представників влади щодо необхідності скорочення пільг бійцям ЗСУ, та велику напругу, що склалася довкола розведення військ з передових позицій тощо.

"Народний фронт", який у 2014 році увібрав у себе велику кількість добровольців і кадрових військових, вважає одним із головних завдань держави – підтримання на високому рівні обороноздатності країни, морально-психологічного духу, важливим елементом яких є визнання і повага до подвигу українських захисників.

"Народний фронт" висловлює підтримку колезі і побратиму Ігорю Лапіну, іншим ветеранам та кадровим військовим, які захистили країну від ворога у запеклих боях.

Нагадаємо, 11 листопада екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України.

Після допиту Лапін заявив про те, що Служба безпеки України, розслідує справу про вбивство російських найманців і викликає на допит його колишніх підлеглих. Йдеться про те, що під час боїв за луганський аеропорт у 2014 році воїни підрозділу Лапіна захопили в полон поранених російських найманців, один з яких пізніше помер від завданих в бою поранень.