Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини пред'явлено підозру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

"Між одним з підозрюваним та його матір’ю тривав давній конфлікт. Маючи умисел на вчинення умисного вбивства, зловмисник підстеріг матір в під’їзді та завдав їй та її цивільному чоловіку, який за неї вступився, численних ударів дерев’яною битою та молотком по життєво важливих органах. Участь у жорстокому побитті потерпілих взяв і його товариш, що мешкає у тому ж будинку.

Після того, як потерпілі від отриманих тілесних ушкоджень знепритомніли, зловмисники залишили їх на сходах.

Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували у важкому стані.

За результатами оперативно-розшукових заходів зловмисників, 1989 та 1990 років народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

Нагадаємо, першою про жорстоке побиття ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним Хан і його дружини увечері 10 листопада повідомила волонтер Тетяна Грубенюк (Руденька).

Через кілька годин в поліції заявили, що в побитті ветерана АТО Панова і його дружини підозрюються пасинок жінки з другом, 1989 і 1990 народження, обидва вони затримані.



