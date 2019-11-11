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11.11.19 20:03

В Україні створили 1002 ОТГ, у 78 районах немає ще жодної, - Міністерство розвитку громад і територій. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 листопада в Україні сформовані 1002 об'єднані територіальні громади (ОТГ). У них проживає понад 11 мільйонів людей.

Такі дані містить щомісячний моніторинг процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування, оприлюднений Міністерством розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 24 райони в Україні повністю покриті ОТГ. З них по 4 райони в Дніпропетровській, Запорізькій і Хмельницькій областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на 50% і більше. Менше 50% мають покриття ОТГ 198 районів.

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Крім того, повідомляється, що в 78 районах не створено жодної об'єднаної громади. Найбільше таких районів у Харківській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Львівській областях.

Рейтинг областей щодо формування здатних громад очолили Житомирська, Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська та Запорізька області. Останні місця в рейтингу посідають Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Львівська області.

В Україні створили 1002 ОТГ, у 78 районах немає ще жодної, - Міністерство розвитку громад і територій 01

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