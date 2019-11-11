Укрпатент звертається до президента через загрозу руйнування державної системи правової охорони інтелектуальної власності

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні колективу відомства до президента України.

У зверненні наголошується: "Колектив Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі ‒ Укрпатент), яке належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі ‒ Мінекономіки), звертається до вас як до Гаранта Конституції України з проханням здійснити дії для припинення руйнації державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні (далі – Державна система ІВ) та не допустити ліквідацію Укрпатенту.

Державна система ІВ була створена у 1992 році. Базовою інституційною складовою цієї системи був і є заклад експертизи, повноваження якого здійснює Укрпатент.

Укрпатент є єдиним в Україні державним закладом експертизи, який відповідно до чинного законодавства у сфері правової охорони інтелектуальної власності та свого статуту: здійснює розгляд і проведення експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності (далі – ОІВ); забезпечує (а де-факто здійснює) державну реєстрацію та видачу охоронних документів на ОІВ; здійснює публікацію офіційних видань у сфері інтелектуальної власності; здійснює інформаційну, просвітницьку, міжнародну та інноваційну діяльності, необхідні для проведення експертизи заявок й подальшого розвитку Державної системи ІВ; є центром міжнародного обміну виданнями; здійснює повноваження (функції) Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи.

Майже 27 років з дня утворення Державної системи ІВ Укрпатент ефективно функціонує, удосконалює процеси, пов’язані із забезпеченням набуття та охорони прав на ОІВ в Україні і сьогодні є одним із передових закладів експертизи у світі. Слід зазначити, що Укрпатент є самоокупним підприємством і на свою діяльність жодної гривні не потребує із державного бюджету. За кошти, зароблені фахівцями Укрпатенту, у свій час була побудована його нова будівля, оновлена та розширена матеріально-технічна база, і сьогодні будується новий адміністративний корпус Укрпатенту за кошти, накопичені його колективом протягом 10 років. Створені всі належні умови для успішного виконання колективом Укрпатенту покладених на нього завдань.

Проте, в останні роки, після ліквідації Державної служби інтелектуальної власності України та передачі її функцій до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), відношення до підприємства, яке визнано міжнародною спільнотою як одне із кращих у світі патентних відомств, кардинально змінилось.

Чиновники тодішнього Мінекономрозвитку (сьогодні це Мінекономіки), насамперед директор департаменту інтелектуальної власності Жалдак В.О. та його заступник Падучак Б.М., за підтримки керівництва Мінекономрозвитку поставили собі за мету здійснити рейдерське захоплення будівлі Укрпатенту в Печерському районі м. Києва та заволодіти коштами Укрпатенту.

Однією із перших протиправних дій відносно Укрпатенту було нелегітимне підписання директором департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку Валерієм Жалдаком фінансового документу Укрпатенту з красивою назвою – "Кошторис для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності у 2018 році, що формується за рахунок надходжень на рахунки Укрпатенту від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі – Кошторис).

Слід зазначити, що це перший випадок, коли Кошторис державного підприємства підписує не його керівник, а чиновник міністерства! При цьому в положенні про департамент інтелектуальної власності, затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 16 червня 2017 року № 871, відсутні повноваження щодо підписання Кошторису державного підприємства директором цього департаменту Жалдаком В.О.

Але здійснити безконтрольну крадіжку коштів Жалдаку В.О. та іншим чиновникам не дали керівництво та колектив Укрпатенту.

Керівництво Укрпатенту неодноразово направляло на ім’я колишнього міністра Кубіва С.І. листи стосовно протиправних дій чиновників Мінекономрозвитку, насамперед директора департаменту Валерія Жалдака. На превеликий жаль всі листи були проігноровані і залишились без розгляду. Навіть більше, реакцією чиновників міністерства на листи Укрпатенту стало створення клону Укрпатенту, який був "освячений" відповідним наказом Мінекономрозвитку від 24.05.2018 р. № 718 як державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності" (далі − ДО НОІВ). По суті була створена фірма-прокладка для відмивання грошей, про що неодноразово писали журналісти і депутати.

Наказ Мінекономрозвитку, яким створено ДО НОІВ, суперечить законодавству України у сфері правової охорони інтелектуальної власності та міжнародному законодавству, насамперед Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Цей наказ також суперечить двостороннім міжнародним договорам України, насамперед Угоді між Мінекономрозвитку та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання Укрпатентом функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи.

Існування в Україні двох інституцій у сфері інтелектуальної власності − Укрпатенту та його клону – ДО НОІВ, які мають тотожні предмети діяльності, є економічно недоцільним та призводить до дублювання множини взаємопов’язаних функцій, зайвих витрат державних коштів і спричиняє руйнування Укрпатенту як закладу експертизи, який передбачений законодавством України у сфері інтелектуальної власності.

Півтора року свого існування ДО НОІВ є трутнем Державної системи ІВ. У цієї організації немає фахівців для виконання її статутних завдань, вона ні на одну гривню не збільшила кошти Державної системи ІВ, а на її утримання за вказівкою керівництва Мінекономрозвитку Укрпатент вже перерахував понад 36 мільйонів гривень. А на що саме і як саме витрачає ДО НОІВ державні кошти неважко з’ясувати, подивившись на проведені нею закупівлі через систему PROZORRO.

Втративши надію унеможливити вчинення чиновниками та керівництвом Мінекономрозвитку неправомірних дій, колектив Укрпатенту звернувся з листом до президента України, до керівництва Верховної Ради та відповідних міністерств. На превеликий жаль, всі звернення були проігноровані і залишились без очікуваної реакції щодо ситуації, яка склалася в Державній системі ІВ. Але разом з цим, спротив колективу не дозволив використовувати державні кошти для власного збагачення чиновників.

Відсутність реакції з боку президента України Порошенка П.О. щодо недопущення правопорушень додала впевненості чиновникам у їх безкарності. Чиновники Мінекономрозвитку ініціювали та реалізували підготовку декількох законопроєктів, прийняття яких за їх задумом дозволить ліквідувати Укрпатент та реалізувати їхню мету – здійснити рейдерське захоплення будівлі Укрпатенту та заволодіти його коштами.

Відомо, що у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради України та в інших комітетах перебувають на опрацюванні три законопроєкти (2255, 2255-1 та 2259), розробка яких була ініційована чиновниками Мінекономрозвитку. Цими законопроєктами хочуть закріпити на законодавчому рівні створення нової інституційної складової Державної системи ІВ – Національного органу інтелектуальної власності. При цьому обманним шляхом планується створити Національний орган інтелектуальної власності на базі неправомірно утвореної ДО НОІВ, а Укрпатент хочуть ліквідувати!!! Є незрозумілим та нелогічним – навіщо створювати те, що вже давно створено і ефективно функціонує?? Навіщо знищувати підприємство, яке успішно працює вже 27 років та визнано міжнародною спільнотою?

В законопроєктах 2255 та 2255-1 передбачається надання Національному органу інтелектуальної власності владних повноважень у сфері інтелектуальної власності в Україні, що суперечить Конституції України, Цивільному Кодексу, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та іншим законодавчим актам.

Слід зазначити, що створення Національного органу інтелектуальної власності на базі ДО НОІВ та делегування йому окремих владних повноважень, що закріплені за Мінекономіки – це задумана чиновниками афера, яка призведе до повної руйнації Державної системи ІВ.

Обговорення в комітетах Верховної Ради України зазначених законопроєктів показало їх суперечливість чинному законодавству України, що не дозволило швидко направити їх до сесійної зали. Тож "бліц-криг" із законопроєктами не вдався.

І тут директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки Жалдак В.О., відчуваючи свою безкарність, пішов "ва-банк". Як нам стало відомо 5 листопада 2019 року Жалдак В.О. підготував на Міністра Мінекономіки Доповідну записку, у якій пропонує ліквідувати Укрпатент, і наразі готує проєкти відповідних наказів. Понад 650 досвідчених фахівців Укрпатенту у сфері інтелектуальної власності планують викинути на вулицю.

Попереджуємо, що ліквідація Укрпатенту призведе до таких негативних наслідків:

На невизначений термін зупиняться процеси здійснення експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, державної реєстрації та видачі охоронних документів на ці об’єкти. Зупиниться на тривалий час реєстрація договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та ліцензійних договорів. Адміністрування державних реєстрів охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності буде зупинено на невизначений термін. Видання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної власності та інших видань у сфері інтелектуальної власності зупиниться на невизначений термін. Суттєво збільшаться випадки порушення прав стосовно об’єктів інтелектуальної власності, що стане причиною збільшення судових розглядів. Підвищиться рівень загрози одержання статусу Priority Foreign Country у Спеціальному звіті 301. Не будуть виконуватися міжнародні та двосторонні договори України у сфері інтелектуальної власності. Стане неможливим виконання Укрпатентом до кінця 2027 року функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи, що матиме негативний прецедент у світовій практиці. Україна втратить статус Міжнародного пошукового органу, якого добивалась більш ніж 10 років! Призведе до загального колапсу Державної системи ІВ та негативно вплине на імідж України у світовій спільноті, зокрема стане однією з причин відтоку інвестицій з економіки України.

Враховуючи викладене вище, колектив Укрпатенту просить вас, Володимире Олександровичу, як Гаранта Конституції України:

не допустити руйнацію Державної системи ІВ та знищення Укрпатенту; посприяти вжиттю заходів щодо розслідуванням протиправних дій керівників департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, направлених на руйнацію Державної системи ІВ та знищення Укрпатенту, залучивши правоохоронні органи; посприяти скасуванню наказу Мінекономрозвитку від 24.05.2018 р. № 718 як такого, що суперечить міжнародному та національному законодавству".

Під зверненням підписалося 448 працівників Укрпатенту.