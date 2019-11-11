ВАКС заочно заарештував підозрюваного у справі "Роттердам +" колишнього заступника начальника управління НКРЕКП Бутовського, - САП

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційні скарги прокурора САП і обрала для колишніх голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП та детективам НАБУ у задоволенні клопотань про заочний арешт зазначеного фігуранта провадження.

Нагадаємо, 18 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила заочно затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам +", ексзаступника начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського. 14 серпня він був оголошений в розшук. 21 серпня суд відмовився його заарештувати.

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8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетних до введення так званої формули "Роттердам +", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ( НКРЕКП).

В кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".