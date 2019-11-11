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11.11.19 21:08

Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану передадуть у порожнечу, - Закревська

20 листопада Генпрокуратура втрачає функції слідства, тому справи Майдану розслідувати далі має Держбюро розслідувань, але там немає відповідного підрозділу. Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану можуть взагалі ніколи не довести до кінця.

Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану передадуть у порожнечу, - Закревська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі на hromadske TV заявила адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

Зміни до закону потрібні, аби перевести слідчих з управління спецрозслідувань ГПУ до ДБР, а саме дозволити окремий порядок проходження конкурсу або перевести у ДБР без конкурсу слідчих ГПУ, які займались справами Майдану.

"Для чого це потрібно: якщо передати ці справи зараз — якщо нічого не зробити — то справи передадуть просто у порожнечу. У ДБР немає відповідного підрозділу, який займається цими справами, немає жодного слідчого, який будь-що знає про ці справи", — пояснила Закревська.

Вона наголосила, що зараз у Бюро немає нікого, хто міг би продовжити розслідування справ Майдану. Закревська упевнена, якщо цих слідчих ГПУ не переведуть до ДБР, перерва у розслідуванні може скласти щонайменше пів року-рік.

Своєю чергою, це становить загрозу для справ у цілому, бо зокрема суд може не продовжити строки досудового розслідування.

"Звичайний хід речей призведе до того, що справи підуть у небуття", — резюмувала адвокатка родин Героїв Небесної сотні.

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Раніше глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розслідування справ Майдану тимчасово зупиняться, бо у відомстві не вистачає слідчих.

Нагадаємо, 21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури.

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