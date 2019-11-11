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11.11.19 21:28

Прокурор зачитав обвинувальний акт на суді у справі ексслідчого ГПУ Суса, - САП

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі за обвинуваченням колишнього заступника начальника Департаменту - начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Прокурор зачитав обвинувальний акт на суді у справі ексслідчого ГПУ Суса, - САП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Крім того і прокурор, і адвокат виступили з вступними промовами.

Також на засіданні виступили зі вступними промовами прокурор і адвокат.

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Судді визначили порядок і обсяг дослідження доказів у справі. Після чого було оголошено перерву до 10:00 13 грудня.

Прокурор зачитав обвинувальний акт на суді у справі ексслідчого ГПУ Суса, - САП 01

Нагадаємо, 25 липня 2017 року на території аеропорту "Бориспіль" НАБУ затримало колишнього слідчого Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.

За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.

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