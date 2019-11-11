Прокурор зачитав обвинувальний акт на суді у справі ексслідчого ГПУ Суса, - САП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Крім того і прокурор, і адвокат виступили з вступними промовами.

Також на засіданні виступили зі вступними промовами прокурор і адвокат.

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Судді визначили порядок і обсяг дослідження доказів у справі. Після чого було оголошено перерву до 10:00 13 грудня.

Нагадаємо, 25 липня 2017 року на території аеропорту "Бориспіль" НАБУ затримало колишнього слідчого Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.

За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.