Прокурор зачитав обвинувальний акт на суді у справі ексслідчого ГПУ Суса, - САП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Крім того і прокурор, і адвокат виступили з вступними промовами.
Також на засіданні виступили зі вступними промовами прокурор і адвокат.
Судді визначили порядок і обсяг дослідження доказів у справі. Після чого було оголошено перерву до 10:00 13 грудня.
Нагадаємо, 25 липня 2017 року на території аеропорту "Бориспіль" НАБУ затримало колишнього слідчого Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.
За фактами можливих злочинних дій затриманого детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в різних кримінальних процесах, починаючи з квітня 2016 року.