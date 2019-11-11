На фестивалі кіно у Вірменії фільм "Тільки Диво" отримав приз "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті фільму.

Після перегляду кінострічки режисер та продюсери фільму отримали позитивні відгуки від дитячої та дорослої аудиторії. Юні глядачі, які побачили "Тільки Диво" на фестивалі, назвали його не зовсім дитячим, охарактеризувавши стрічку як "кіно про кохання".

Показ відбувся українською мовою з вірменськими субтитрами. Також організатори фестивалю визначили вік аудиторії — від 13 до 16 років.

На кінофестивалі "Ролан" фільм "Тільки Диво" отримав спеціальний приз журі "за утвердження християнських ідеалів та сімейних цінностей".

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"Перший пішов. "Тільки Диво" починає свій зірковий шлях. Уклін творчій групі та команді. Рухаємося далі", — написала в своєму ФБ режисер та продюсер стрічки Олена Каретник.

В українському прокаті фільм з’явиться з 19 грудня 2019 року.

Фільм "Тільки Диво" створено за підтримки ДержКіно України та Міністерства культури, молоді та спорту України.

Партнери — Буковель Bukovel та Українська федерація фігурного катання на ковзанах.







