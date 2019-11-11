Російський суд скасував заочний арешт Фукса, - адвокат

Про це російському інформагентству "Интерфакс"повідомив адвокат Фукса Мурад Мусаєв, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Мусаєв говорив "Інтерфаксу", що захист Фукса оскаржив рішення суду про заочний арешт підприємця.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку жовтня Фукса оголосили в Росії в розшук. Йому заочно було пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

Павло Фукс народився в Харкові, але довгий час прожив в Росії, де і заробив свій капітал. У 2017 році він повідомив журналістам, що активів у РФ вже не має і нещодавно відмовився від російського громадянства, оскільки в 2015 році отримав новий український паспорт.

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Справу за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі проти Фукса завели через проблеми з будівництвом елітного московського довгобуду Sky House на Митній вулиці в Москві.