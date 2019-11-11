Канада не відчуває втоми від України, - експосол Ващук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Ми набираємося в Україні позитивної енергії, бачимо дуже багато творчих людей, помічаємо зростання, тож ознак втоми я в Канаді не бачу", - сказав Ващук.

За його словами, "самі українці дійсно трохи були втомлені від України". "Не треба займатися проєкцією власної незадоволеності на інші країни", - зауважив дипломат.

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Водночас він додав, що "нині домінує соціальний оптимізм, тож ситуація може бути інакшою".

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на зміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.