Українці стали менше довіряти Зеленському, Разумкову й Гончаруку, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Рівень довіри до президента становить 68,2%, а недовіри - 24,3%. Для порівняння: в жовтні Зеленському довіряли 70,5% громадян.

Разумков викликає довіру у 52% українців (у жовтні - 54,1%), а 31% громадян йому не довіряють.

Рівень довіри (34%) і недовіри (36,5%) до Гончарука майже однаковий. У жовтні йому довіряли 36,4% українців.

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов увійшов до трійки осіб, яким найбільше довіряють українці після Зеленського і Разумкова. Йому довіряють 36% і не довіряють 29% громадян. Таким чином, баланс довіри-недовіри у Сенцова вищий, ніж у Гончарука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше українці довіряють ЗСУ, волонтерам і Зеленському, - опитування Центру Разумкова

Найбільше українці не довіряють п'ятому президенту Петру Порошенко (79%), нардепу від парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку (75%), голові парламентської фракції партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (70%), міністру внутрішніх справ Арсену Авакову (69%) і співзасновнику "Опозиційною платформи - За життя" Юрію Бойку (68%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова. ІНФОГРАФІКА