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11.11.19 23:20

"Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу", - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що в жодного з суб'єктів законодавчої ініціативи зараз немає будь-якої концепції законопроєкту про особливий статус Донбасу.

"Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу", - Арахамія

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодного концепту щодо особливого статусу Донбасу, нового концепту, ні в офісі президента, ні в Кабінеті Міністрів, ні в парламенті", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що інших суб'єктів законодавчої ініціативи, крім президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради не існує.

Як повідомлялося, чинний закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО закінчує свою дію 31 грудня 2019 року.

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