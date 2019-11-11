Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.11.19 23:25

ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва

Цього року до українського війська почали надходити перші серійні ракети "Вільха" і до січня 2020 року очікуються подальші постачання. Також для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси пороху, а "Укроборонпром" найближчим часом має організувати серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", яка пройшла всі необхідні випробування і взята на озброєння.

ЗСУ закупили перші 100 серійних ракет "Вільха" й перші 152-мм снаряди українського виробництва

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспондентам АрмияInform повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.

Також АрміяInform стало відомо, що очікуване у цьому році завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду два законопроєкти про розвідку

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100