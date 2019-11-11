Від початку року в Києві за кермом зловили 10 тисяч п'яних, у середньому - 33 людини на день, - Патрульна поліція

За минулі вихідні столичні патрульні виявили 85 нетверезих водіїв. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Патрульної поліції Києва.

"За минулі вихідні патрульні виявили 85 нетверезих водіїв, за минулий тиждень — 257, а від початку року понад 10000! Ці цифри просто вражають. В середньому за день в столиці патрульні виявляють 33 нетверезих водія..", - сказано в повідомленні.

Ще більше вражають показники драгера, які демонструють сильний стан алкогольного сп'яніння у порушників. З такими показниками алкоголю людині важко ходити, а не те що керувати транспортним засобом. Нагадаємо, максимально допустимий рівень алкоголю для керування транспортним засобом — 0,2 проміле.

Наслідки, до яких призводить керування в такому стані, усім відомі — розбиті автівки та травмовані люди. Нерідко коли така їзда призводить до і загибелі одного з учасників ДТП.

Ми закликаємо усіх водіїв навіть у думках забути про можливість керування транспортним засобом після вживання алкоголю і завжди пам'ятати про наслідки до яких це призведе.

"Просимо усіх громадян, які стали очевидцями того, як водій з ознаками сп'яніння сідає за кермо — негайно повідомляти про це на службу 102. Пам'ятайте, ваш дзвінок може врятувати комусь життя", - додали в поліції.

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