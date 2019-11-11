Пишаюся політикою адміністрації Трампа щодо України, - Помпео

Про цього він сказав в інтерв'ю американському каналу WCSC-TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інтерв’ю поширив також Державний департамент США.

Відповідаючи на питання про процедуру імпічменту Трампа внаслідок його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Помпео нагадав, що є "частиною політики Америки щодо України".

"Ми хотіли переконатися, що корупція, яка жахливо довго існувала в Україні, буде подолана, і президент Зеленський мав можливість це зробити. І чинний президент (Трамп. – Ред.) хотів також пересвідчитися, що (президент Росії. – Ред.) Володимир Путін не зможе завдати неприємностей народу України, тож ми надали українцям оборонну зброю", – сказав він.

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Помпео нагадав, що адміністрація попередника Трампа Барака Обами не вдавалася до таких заходів підтримки України.

"Ми дали їм реальну зброю, якою вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, яку політику адміністрація (Трампа. – Ред.) здійснює щодо України", – додав державний секретар.