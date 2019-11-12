Міністр енергетики США Перрі запропонував Україні консультантами своїх людей, вони отримали контракт на розвідку покладів нафти і газу, - AP

За інформацією Associated Press, підписано 50-річний контракт на розвідку покладів нафти і газу між Україною та людьми міністра енергетики США Ріка Перрі, передає Цензор.НЕТ.

Це сталося після того, як американський чиновник відвідав інавгурацію Зеленського. Тоді Перрі вручив новому українському президенту список людей, яких він рекомендував як консультантів з питань енергетики. Однією із чотирьох осіб був його давній політичний покровитель Майкл Блейзер.

Видання з'ясувало, що пізніше Блейзер і його діловий партнер Алекс Кренберг подали заявку на розвідку нафти і газу на контрольованому українським урядом Варвинському родовищі.

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AP вдалося отримати внутрішню документацію українського уряду. Згідно з документами, за права на буріння бізнесмени запропонували Україні на мільйони доларів менше, ніж їхній єдиний конкурент. Урядова комісія обґрунтувала свій вибір тим, що у компанії Блейзера та Кренберга кращі технічні й фінансові можливості.

У статті наголошується, що під час поїздок до Києва Перрі чітко дав зрозуміти, що він близький із Блейзером та Кренбергом. Перший - українсько-американський інвестор і давній соратник Перрі. Кренберг - великий донор республіканців, який надавав Перрі розкішний корпоративний літак під час виборів президента у 2012 році.

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Журналісти не домоглися коментаря від Офісу Президента Зеленського. Прессекретар Перрі заявив, що міністр енергетики захищає енергетичну галузь США у всьому світі, зокрема в Україні. У заяві AP Блейзер заперечує, що Перрі допоміг фірмі укласти газову угоду.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі, який залишає кабінет Трампа, заперечував, що його відставка пов'язана з його участю в політиці адміністрації США на українському напрямку, яка стала предметом уваги в контексті розслідування щодо імпічменту.