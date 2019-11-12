"Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя, - Стефанчук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс Україна" про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"

Два ключові елементи народовладдя, за словами Стефанчука, це всеукраїнський та місцевий референдуми.

Далі нардеп нагадав про "народні ініціативи", зокрема, законодавчу ініціативу та електронні петиції.

Четвертим проявом народовладдя Стефанчук назвав "відгук" посадових осіб. За його словами, законопроєкт про імпічмент - перший крок у цьому напрямку.

Крім того, розробляється законопроєкт про народне вето, яке регулюватиме рішення посадових осіб.

Останнім проявом народовладдя, згідно зі Стефанчуком, є "формулювання порядку денного", коли народ на місцевому або загальнонаціональному рівні визначає, що "пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви собі думаєте".

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