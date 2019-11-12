Богдан викликав "на килим" нардепів від "Слуги народу" через неголосування за законопроєкти, - депутат від "СН" Поляков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він повідомив журналістам.
"Мене особисто викликав у кабінет Богдан до себе, і я це питання порушував на фракції. Говорив про це президенту: "Чому керівник Офісу Президента може "викликати", в лапках?" - сказав він.
За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
"Вони дружно запитували мене, чому я проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку. Таке було", - сказав Поляков.
Парламентарій зазначає, що пояснював свою позицію їм на зустрічі.
Політик додав, що такі переговори проходили і з іншими членами фракції.
Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція або він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.