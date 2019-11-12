Вакарчук назвав три варіанти повернення окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Існує сьогодні три варіанти для України: Варіант перший - почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну. Мало хто вірить, що це можливо. Цей варіант на сьогодні, я підкреслюю - на сьогодні, є неможливим. Хоча українська армія і Генштаб мають бути готові до такого сценарію", - вважає Вакарчук.

Другим варіантом лідер партії "Голос" назвав виконання Мінських угод, які він вважає нав'язаними Росією і не розуміє чому українська влада використовує їх для завершення війни на Донбасі.

Також читайте: Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

"У Мінських угодах записано, що ви, шановні українці, маєте інкорпорувати той Донбас у тому стані, в якому він є, змусити себе провести там неконтрольовані вибори і фактично впустити цю територію, яку ми п'ять років не контролювали ні політично, ні економічно, ні юридично в Україну", - каже нардеп.

За його словами, в сьогоднішній економічній і політичній ситуації такі дії можуть призвести до катастрофічних наслідків, серед яких втрата незалежності і суверенітету.

"Зрештою, є третій шлях, який передбачає таке: замість того, щоб йти за нав'язаними Росією умовами, давайте ми не будемо поспішати і включати "турборежим" в дипломатії, в якій кожен день дуже важливий, а будемо посилювати українську армію, посилювати українську економіку - будемо щодня "нарощувати м'язи" і будемо в будь-який момент готові дипломатично або іншим шляхом повернути наші анексовані території. Я підкреслюю: всі наші анексовані території, включно з Кримом, тому що в Мінську про Крим не йдеться взагалі", - стверджує Вакарчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Він називає перший варіант нереалістичним, другий таким, який приведе до втрати незалежності, а третій шлях лідер "Голосу" називає болючим, не прийнятним для всіх, однак найбільш реалістичним.

Як повідомлялося, лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін виступаючи під час програми "Право на владу" 8 листопада заявив, що є три варіанти деокупації анексованих територій: військова, "Мінські угоди" і заморожування конфлікту.

"Третій варіант, про який не говорять вголос. Він існує, він обговорюється час від часу. Його не озвучують або через сором, або зі страху. Це - заморожування війни. Що це означає з точки зору стратегії і з точки зору тактики? Це означає одну просту річ: ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання військовим шляхом - я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання дипломатичним шляхом - я пояснив чому. Ми можемо зупинитися - для того, щоб зібратися з думками", - заявив Рахманін.

"І головне: не менше, ми зобов'язані забрати, - ми мусимо повернути людей. Для того, щоб повернути людей, має бути державна програма для тих, хто готовий повернутися в Україну", - сказав лідер "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук