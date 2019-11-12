Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.11.19 09:55

Вакарчук назвав три варіанти повернення окупованих територій

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що є три варіанти повернення Україною окупованих територій. За його словами, це військовий шлях, реалізація Мінських домовленостей та заморожування конфлікту.

Вакарчук назвав три варіанти повернення окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Існує сьогодні три варіанти для України: Варіант перший - почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну. Мало хто вірить, що це можливо. Цей варіант на сьогодні, я підкреслюю - на сьогодні, є неможливим. Хоча українська армія і Генштаб мають бути готові до такого сценарію", - вважає Вакарчук.

Другим варіантом лідер партії "Голос" назвав виконання Мінських угод, які він вважає нав'язаними Росією і не розуміє чому українська влада використовує їх для завершення війни на Донбасі.

Також читайте: Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

"У Мінських угодах записано, що ви, шановні українці, маєте інкорпорувати той Донбас у тому стані, в якому він є, змусити себе провести там неконтрольовані вибори і фактично впустити цю територію, яку ми п'ять років не контролювали ні політично, ні економічно, ні юридично в Україну", - каже нардеп.

За його словами, в сьогоднішній економічній і політичній ситуації такі дії можуть призвести до катастрофічних наслідків, серед яких втрата незалежності і суверенітету.

"Зрештою, є третій шлях, який передбачає таке: замість того, щоб йти за нав'язаними Росією умовами, давайте ми не будемо поспішати і включати "турборежим" в дипломатії, в якій кожен день дуже важливий, а будемо посилювати українську армію, посилювати українську економіку - будемо щодня "нарощувати м'язи" і будемо в будь-який момент готові дипломатично або іншим шляхом повернути наші анексовані території. Я підкреслюю: всі наші анексовані території, включно з Кримом, тому що в Мінську про Крим не йдеться взагалі", - стверджує Вакарчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має відбуватися на українських умовах, - Вакарчук

Він називає перший варіант нереалістичним, другий таким, який приведе до втрати незалежності, а третій шлях лідер "Голосу" називає болючим, не прийнятним для всіх, однак найбільш реалістичним.

Як повідомлялося, лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін виступаючи під час програми "Право на владу" 8 листопада заявив, що є три варіанти деокупації анексованих територій: військова, "Мінські угоди" і заморожування конфлікту.

"Третій варіант, про який не говорять вголос. Він існує, він обговорюється час від часу. Його не озвучують або через сором, або зі страху. Це - заморожування війни. Що це означає з точки зору стратегії і з точки зору тактики? Це означає одну просту річ: ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання військовим шляхом - я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості вирішити це питання дипломатичним шляхом - я пояснив чому. Ми можемо зупинитися - для того, щоб зібратися з думками", - заявив Рахманін.

"І головне: не менше, ми зобов'язані забрати, - ми мусимо повернути людей. Для того, щоб повернути людей, має бути державна програма для тих, хто готовий повернутися в Україну", - сказав лідер "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого нового ми не почули. Це означає, що уряд або не має чіткої стратегії, або про якісь речі вони не хочуть говорити", - Вакарчук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100