Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кожний глава (Української. – Ред.) держави робить чесну спробу не те щоб домовитися з Путіним, а знайти якусь можливість взаємодіяти, можливість так побудувати відносини, щоб не вмирали люди, щоб наша торгівля якщо не процвітала, то хоча б не вмирала. І я вважаю, що ми, українці, які дали шанс конкретній людині - Володимиру Зеленському - стати президентом і повести цю країну вперед, не тільки розраховуємо, а вимагаємо від нього, щоб він зробив цю спробу. Він її зараз робить, ми зараз це спостерігаємо", - зазначив Пристайко.

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Він додав, що Україна заради зустрічі лідерів "нормандської четвірки" виконала доволі болісні для суспільства умови.

"Давайте сядемо і спробуємо домовитися. Я вважаю, що без перебільшення, це критичний момент нашої історії", - наголосив міністр.

Водночас Пристайко визнав, що не покладає великих сподівань на очікувану зустріч президентів України і Росії.

"Ми з вами – особливо ті, хто довго в цьому "бізнесі", як я – усвідомлюємо, що навряд чи вдасться досягти якогось серйозного значного прогресу. Але, з другого боку, не спробувати ми не можемо перед народом", - переконаний глава МЗС.

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