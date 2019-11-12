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12.11.19 07:38

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб ОС

11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:

- біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Богданівки (за межами ділянки розведення) та Широкиного - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Красногорівки - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів:

- три біля Луганського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Оріхового - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- чотири неподалік Південного - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 11 листопада, внаслідок обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 16 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

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