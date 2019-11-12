Українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Міноборони "АрміяInform".

На цей момент українська армія отримала перші 100 серійних ракет "Вільха".

За словами представника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони України полковника Владислава Шостака, для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси пороху, а "Укроборонпром" найближчим часом організує серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", які пройшли всі необхідні випробування і взяті на озброєння.

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Також наголошується, що очікуване цього року завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником. Крім того, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.