Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коротко відповідаючи – ні, такої умови немає. А більш розгорнута відповідь – ми все одно збираємося цей закон змінювати, він застарів, наші депутати мають ухвалити нову редакцію цього закону... Ми пропонуємо народним депутатам, який вигляд могло б мати нове законодавство, яке влаштувало б нас, а також тих наших людей по той бік лінії зіткнення, щоб вони зрозуміли, що є світло в кінці тунелю", - заявив міністр, нагадавши, що попередній закон про особливий статус закінчується 31 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дати проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" як і раніше немає, потрібно дочекатися розведення сил на Донбасі, - Пєсков

Водночас Пристайко відкинув інформацію про те, що новий закон про статус ОРДЛО обговорюється з Москвою і назвав його швидше ще одним видом децентралізації.

Зазначимо, у понеділок, 11 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили телефоном нормандський саміті переговори щодо транзиту газу.

Виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в ОРДЛО - усі ці болючі і надзвичайно складні питання мають обговорюватися на планованій зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні, яка постійно відкладається.