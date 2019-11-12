Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі, - експомічник Волкера Андерсон

Про це в Конгресі розповів Крістофер Андерсон, експомічник спеціального представника з питань України Курта Волкера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У січні проводилася підготовка рутинної операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір", - розповів колишній представник адміністрації США, свідчення якого Палата представників розсекретила в понеділок.

За його словами, тоді навіть телеканал CNN дав інформацію про заплановані навчання в Чорному морі.

"Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували", - зазначив Андерсон.

Так він відповів на запитання про те, чи відчував ознаки можливої зміни політики США щодо підтримки України в період після Керченського інциденту. У цьому контексті Андерсон також повідомив, що Білий дім, на відміну від Держдепартаменту, одразу відмовився давати офіційний коментар з цього приводу. Він припустив, що таке рішення могло бути ухвалене, щоб отримати більше інформації, оскільки "ситуація була складною, і не було достеменно ясно, чи перебували (українські. – Ред.) кораблі в міжнародних водах".

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Андерсон уточнив, що вже тоді чув про спроби "переглянути всю допомогу Україні" з боку адміністрації США.

"Це породило багато побоювань, що наша політика (щодо України. – Ред.) змінюється", - зауважив експомічник Волкера.

Після цього, за словами Андерсона, відбулася зустріч з радником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який дав зрозуміти, що Трамп телефонував йому, аби поскаржитися на вихід новини (вірогідно, на CNN. – Ред.).

"І це, вочевидь, здивувало Болтона", - повідомив Андерсон.

Він ще раз підкреслив, що морські маневри в Чорному морі були скасовані, однак чому - не знає.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проводить розслідування з імпічменту Дональда Трампа. У межах розслідування заслуховуються свідчення колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників американської адміністрації.

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.