Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, видобуток бурштину, реформу ДБР та ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проєкти законів 2233-1 (автор - позафракційна депутатка Вікторія Гриб), 2233-2 (автор - член фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар), 2236-1 (автор - перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина")), 2236-2 (автор - голова комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус), згідно з порядком денним, депутати планують розглянути у першому читанні шостим питанням.

На початку ж засідання Рада збирається внести зміну у склад Ради Національного банку України. Так, відповідно до проекту постанови №2400, членом Ради НБУ пропонується призначити Віталія Шапрана до 7 липня 2021 року.

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Перше читання мають пройти законопроєкти №2189 "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" та №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти".

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкти: №2260, про введення єдиних підходів у сфері держслужби та електронних формах комунікації громадян з державою, №2047 та альтернативні, про ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості (цей законопроєкт викликав скандал у фракції "Слуга народу" і призвів до проходження поліграфа деякими нардепами), №2172, про зменшення тиску на бізнес, №2131, про процедуру банкрутства, №2164, про спеціальні досудові розслідування, №1148, про забезпечення прав працівників на особисте і сімейне життя, № 2042, про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту та електроенергетики, №2051, про зменшення кількості пластикових пакетів.

Водночас депутати мають намір включити до порядку денного для прийняття рішення два проєкти законів щодо видобутку бурштину - урядовий №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину" та проєкт №2348 "Про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами" авторства члена фракції "Слуга народу" Дмитра Костюка.

У другому читанні в парламенті мають розглядатися законопроєкти №152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" і №2161 "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України".

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Також у другому читанні парламент розгляне законопроєкти: №1041 та 1064, про середньострокове планування розвитку і утримання автодоріг, №0953, про гармонізацію законодавства про рекламу з правом ЄС.

Окрім того, парламентарії планують розглянути проєкт постанови №2395 "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко І.С.". Свою заяву про складення мандату член фракції "Європейська солідарність" Ірина Луценко подала 4 листопада.