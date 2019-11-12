Якщо санкції проти РФ скасують - Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити зняття санкцій без досягнення необхідних результатів щодо Мінська. І, по-друге, якщо це все ж станеться - отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації в будь-якій формі, яка підлягає переговорам.

"Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили їх зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій", - заявив Кулеба.

"Ми взагалі живемо в епоху "broken promises" - порушених обіцянок. Зараз обіцянки порушуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми маємо розуміти, що в будь-який момент будь-яку обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика. Звичайно ж, сказати: "Хлопці, ну ми розуміємо, що ви нам нічого не винні. Ви там зняли санкції. Ну хоч спасибі, що підтримали п'ять років - і на тому спасибі", - так не треба робити", - підкреслив Кулеба.

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