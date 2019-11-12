22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро Харкова, постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про НП надійшла до чергової частини ГУНП в Харківській області близько 3:50.

"На момент інциденту станція метро "Наукова" не працювала і була порожньою", - сказано в повідомленні.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група і психологи.

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Спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв 22-річного капрала поліції і затримав його.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

За цим фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію проінформовані територіальне управління ДБР в м.Полтаві.