Якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони, - посол Франції Понсен

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті День, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат за підсумками візиту на Донбас зазначив, що побачив бажання України виконувати взяті на себе зобов'язання. Так він прокоментував процес розведення сил і засобів.

"Інтерпретувати хід думок президента Путіна занадто складне завдання. На це питання точно відповісти не можу ні я, ні, думаю, президент Макрон. Зі свого боку, ми прагнемо зробити так, щоб були виконані всі умови, які зроблять можливим проведення цієї зустрічі. Або ж, якщо "нормандський" саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони", - сказав посол.

Водночас він висловив надію, що зустріч чотирьох лідерів таки відбудеться: "Ми віримо, що зустріч відбудеться. Ми постійно працюємо, щодня на рівні президента республіки йде робота з підготовки цього саміту. Тобто ми зберігаємо надію і працюємо в цьому напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані, - Reuters