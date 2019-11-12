"Держава має для себе зрозуміти, чи потрібна їй хімічна промисловість", - екскерівник БК "ДніпроАзот" Дубінін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на інтерв'ю Олександра Дубініна виданню "Бізнес".

"Сьогодні це, безумовно, підтримка для наших хіміків. У той час, як протягом п'яти років усі наші західні партнери вже давно ввели подібні санкції, Україна всі ці роки імпортувала досить велику кількість російської продукції, яка може вироблятися і в Україні з лишком. Зокрема, ті самі мінеральні добрива", - вважає експерт.

Дубінін також зазначив, що підприємства української хімічної промисловості повністю покривають потреби українського ринку та українських аграріїв щодо азотних добрив. Що стосується попиту на фосфатні добрива, то тут, на думку експерта, необхідні тривалі загороджувальні заходи від російського імпорту і стимули для українських підприємств.

Олександр Дубінін також вважає за необхідне провести спецрозслідування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту мінеральних добрив із третіх країн. На його думку, продукція російського хімпрому не має потрапляти в Україну через інші країни, оскільки щодо неї діють санкції Кабінету Міністрів України.

"На мій погляд, коли ми вводимо якісь обмеження на товари за якимось конкретним країнам, у нас, як правило, все це працює таким чином: ми, наприклад, запровадили санкції проти Росії, і це значить, що ми контролюємо україно-російський кордон. Адже як було, наприклад, щодо дизельного палива: підняли мита, і все російське дизельне паливо пішло через Білорусь. Також і вугілля "ходило". Так ось, необхідно не просто вводити мита на товар з боку Росії, а контролювати треба сертифікат походження. Навіть якщо він "зайшов" з Туреччини, але сертифікат походження – з Росії, тоді ми не маємо запускати цей товар з території Туреччини або будь-якої іншої країни, яка, власне кажучи, підробляє документи та подає їх", - вважає експерт.



Експерт також запропонував підтримати українську промисловість впровадженням нового тарифу на газ.

"Безумовно, газ – це сировина, з якого, власне кажучи, виготовляються всі хімічні мінеральні добрива і вся хімія. Для того, щоб розв'язати проблему, на мій погляд, необхідно наступне. У нас є тариф для населення і тариф для промислових підприємств. У нас два тарифи по газу. Чому не можна зробити так само, як електроенергії в розвинених країнах, три тарифи? Тобто, є тариф для населення – його приймає встановлює держава. Є промисловий тариф, комерційний. А є тариф як сировину", - заявив Олександр Дубінін.



Експерт зазначає, що газ як сировину споживають не тільки українські хіміки, але й металурги. На думку Олександра Дубініна, уряд могло б спільно з металургами, з хіміками, з Міністерством енергетики, розробити тариф, який влаштовував би й промисловість в цілому, і хіміків.



"Держава просто має сьогодні для себе зрозуміти - їй хімія потрібна чи ні", - заявив Дубінін.

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення порушити і провести два спеціальні розслідування. Перше - щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема, нітрату амонію і вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідно-аміачної суміші) незалежно від країни їхнього походження та експорту. Друге - щодо імпорту в Україну мінеральних добрив з вмістом азоту і фосфору, а також добрив з вмістом азоту, фосфору, калію, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни їхнього походження та експорту.

Ініціаторами розслідування виступили представники української хімічної промисловості, які заявили про потрапляння в Україну мінеральних добрив з РФ через треті країни в обхід санкцій Кабінету Міністрів України.

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