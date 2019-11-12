Будівництво КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з Кримом завершується, - Криклій

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Ми готові нарешті забезпечити для наших громадян прийнятний рівень сервісу. Ми за два місяці зробили те, про що говорили роками", - зазначив міністр.

У міністерстві зазначають, що будівництво, яке розпочалось у вересні 2019 року на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, здійснюється АТ "Укрзалізниця" з дотриманням встановлених термінів виконання.

"Готовність режимної зони на КПВВ "Каланчак" - 97 %, на КПВВ "Чонгар" в режимній зоні закінчуються оздоблювальні роботи - 95% готовності. Змонтовано всі тіньові навіси, завершується монтаж покрівель з профнастилу, роботи з облаштування систем відеонагляду, пожежної та охоронної сигналізації, вентиляції та кондиціювання, які виконують підрядні організації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення щодо облаштування КПВВ.