14-річна школярка випала з вікна квартири в Києві, не відкидають версії самогубства, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Києві.

"Вчора вранці в поліцію надійшло повідомлення від киянина про те, що на вул. Михайла Ломоносова біля під'їзду багатоповерхівки лежить дівчина без ознак життя. ... За попередньою інформацією, 14-річна дівчина впала з вікна квартири приблизно о шостій ранку. В цьому будинку неповнолітня жила зі своєю сім'єю", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події, а також опитують її знайомих, з якими вона вчилася і спілкувалася останнім часом.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство. Розпочато досудове розслідування.

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