Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму "першої і найважливішої" розмови із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у Twitter.

"Щоб залишатися найбільш відкритим президентом в історії, я цього тижня опублікую стенограму першої і, отже, найважливішої телефонної розмови з президентом України. Я впевнений, що це буде дуже хвилююче", - зазначив Трамп.

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Він також написав, що не бачить підстав для імпічменту.

"Президент має до 30 вересня надати допомогу Україні. Вона отримає її 11 вересня, за 3 тижні до крайнього терміну. ​​Отже, ми надаємо свою допомогу союзнику, а справу проти Джо Байдена не розслідують. Пам'ятайте, що вони отримують допомогу - ми нічого не отримуємо натомість. Демократи...", - додав Трамп.

Найімовірніше, під "ще однією розмовою" мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico припускає, що могло йтися і про корупцію в Україні.

8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.