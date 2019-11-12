Рада призначила Шапрана членом Ради НБУ замість Милованова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову проголосували 268 народних депутатів.

Зазначається, що Віталія Шапрана призначено членом Ради Національного банку до 7 липня 2021 року.

Шапран раніше працював головним експертом Ради НБУ.

Члена Ради Нацбанку призначають на період до кінця повноважень вибулого члена.

Згідно зі ст. 10 закону про НБУ, до складу Ради Нацбанку входять чотири члени від парламенту і чотири від Президента України.

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Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України.

Милованова звільнили з ради НБУ, оскільки зараз він обіймає посаду міністра з розвитку економіки.