Ці квартири та автомобілі моя сім'я придбала ще в кінці 90-х, - Дубінський прокоментував розслідування Bihus.info

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Дубінський зазначив, що ніколи не приховував своє фінансове становище.

"Ці всі квартири, автомобілі моєї сім'ї - вони всі були (придбані - Ред.) ще в кінці 90-х - початку 2000-х, завжди оформлялися прямо на членів нашої родини, і про це всі знають з 2015-го року", - зазначив депутат.

Він запевнив, що кошти заробив законно і податки з них були вкладені в економіку України.

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"Тривають ці періодичні виходи цих замовних сюжетів, що у Дубінського є квартири і машини. Просто вони вже вийшли у своєму рівні на Бігус і це все представлено типу це якесь відкриття ... Якщо Бігус у кожному своєму розслідуванні клянчить гроші, то я цього не роблю", - додав Дубінський.

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування і з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.