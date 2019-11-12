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12.11.19 11:54

Ексгендиректора "Укроборонпрому" Букіна підозрюють у недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило колишньому гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру. Слідчі вважають, що він вніс до декларації недостовірні відомості.

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Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) і автомобіль (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ ведуть із серпня 2019 року.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що йдеться про Павла Букіна, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Букіну інкримінують ст. 366-1 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації. Покарання за нею - штраф в сумі від 42500 до 51000 гривень, або 150-240 годин громадських робіт, або обмеження волі на строк до двох років.

Букін очолював держконцерн з кінця квітня 2015 року до кінця серпня 2019 року. Був звільнений указом президента.

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