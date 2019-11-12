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12.11.19 12:07

Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом

Нардеп восьмого скликання, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін вважає, що влада намагається дискредитувати українських військових, відкриваючи кримінальні провадження щодо бойових дій на Донбасі.

Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час допиту СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році нікому звинувачень або підозр не оголошували.

"Слава Богу, звинувачень і підозр нікому не оголошували", - сказав він.

"Найбільш неприємне в цій ситуації, що це питання стосується бойової операції. Коли десь у тилових за якісь речі там перевірки - не сильно реагуєш, а коли стосується вже штурмовиків, я хотів би щоб вже влада все-таки зрозуміла, що штурмовики на забій не підуть, вони підуть у ліси", - додав Лапін.

Він вважає, що влада намагається дискредитувати військових.

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"Коли падають рейтинги, дуже хочеться їх десь взяти. На сьогоднішній день у людей найбільше довіри до Збройних сил України, до солдатів, офіцерів бойових, волонтерів тощо, тому вже йде питання дискредитації Збройних сил України", - сказав Лапін.

"Мене найбільше турбує, що відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Саме стосовно солдатів і офіцерів, які брали участь", - додав екскомандир штурмової роти "Айдара".

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна допитали в СБУ. Після допиту, Лапін повідомив: "Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році".

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