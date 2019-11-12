Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час допиту СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році нікому звинувачень або підозр не оголошували.

"Слава Богу, звинувачень і підозр нікому не оголошували", - сказав він.

"Найбільш неприємне в цій ситуації, що це питання стосується бойової операції. Коли десь у тилових за якісь речі там перевірки - не сильно реагуєш, а коли стосується вже штурмовиків, я хотів би щоб вже влада все-таки зрозуміла, що штурмовики на забій не підуть, вони підуть у ліси", - додав Лапін.

Він вважає, що влада намагається дискредитувати військових.

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"Коли падають рейтинги, дуже хочеться їх десь взяти. На сьогоднішній день у людей найбільше довіри до Збройних сил України, до солдатів, офіцерів бойових, волонтерів тощо, тому вже йде питання дискредитації Збройних сил України", - сказав Лапін.

"Мене найбільше турбує, що відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Саме стосовно солдатів і офіцерів, які брали участь", - додав екскомандир штурмової роти "Айдара".

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна допитали в СБУ. Після допиту, Лапін повідомив: "Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році".