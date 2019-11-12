Йти з рингу - це неправильно. Українська делегація має повернутися в ПАРЄ, - Кулеба

Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 12 листопада, висловив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Має бути політика здорового глузду. Вона означає, що ти маєш ухвалювати рішення, адекватні ситуації і своїй стратегії. Відповідь на запитання, чи потрібно було українській делегації їхати в жовтні на сесію ПАРЄ, на мою думку - "Ні". Чи потрібно поїхати в січні – "Так". Пояснюю дуже просто. У січні відбудеться перезавантаження Асамблеї, зміниться голова ПАРЄ, люди, які ногами, руками, вухами та очима повертали Росію в ПАРЄ, втратять свої посади. З'явиться шанс на оновлення", - наголосив Кулеба.

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Він припустив, що ті, хто повертав росіян у ПАРЄ, дійшли висновку, що Україна не зможе нічим відповісти.

"Тому танком поперли. Коли відкликали посла на знак протесту проти того, що сталося, - то вони здригнулися. Тому що вперше в історії організації держава-член відкликала свого посла. Потім, коли ми відкликали запрошення спостерігати за виборами, вони теж здригнулися, бо не думали, що ми на це підемо. Коли наша делегація сказала, що не приїде в жовтні, голова ПАРЄ пані Паск'є зманіпулювала правилами Асамблеї і позбавила колишню українську делегацію всіх прав. Це зробила людина, яка до цього два роки розповідала, що не можна нікого позбавляти жодних прав, що ми тут усі рівні і однакові, але тоді треба було повертати росіян. Коли нерви не витримали, і від емоцій захотілося "покарати" Україну, то, виявляється, стало можна все зробити, перекручуючи правила. Як до таких людей можна повертатися, працювати з ними, тиснути їм руки?" - сказав Кулеба

Він висловив думку, що українська делегація в січні має повернутися в Асамблею, щоб показати, що вона здатна на "жорсткі рішення", якщо інтереси України ігноруються.

"Кидати Асамблею раз і назавжди – це категорично неправильно. Б'ють тебе – бий у відповідь. Але йти з рингу – це неправильно", - додав віцепрем'єр.

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Нагадаємо, 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, яка дозволила делегації Росії повернутися в асамблею. 26 червня ПАРЄ 116 голосами (проти - 62, утрималися - 15) ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень.

Українські депутати заявили, що на знак протесту залишають сесію асамблеї. 23 вересня українська делегація в ПАРЄ ухвалила заяву про відмову від участі в найближчій сесії. У вересні Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ, однак вона заявила про відмову брати участь в осінній сесії на знак протесту.

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30 вересня в Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ. На ній неформально були присутні деякі члени української делегації.