Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба

Шансів зупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" не було. Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина, наймогутніша держава Європейського Союзу й одна з наймогутніших держав світу, ухвалила рішення будувати. Росіяни вирішили будувати. Вони домовилися про те, що вони побудують. Тому питань було два: як швидко вони його побудують і якими нормами буде регулюватися те, що вони побудують", - нагадав Кулеба.

Він висловив думку, що Україна зі своїми партнерами зуміла максимально затягнути будівництво.

"Їм же було принципово все добудувати ще цього року, щоб розв'язати собі повністю руки, відірватися від українського транзиту, максимально послабити наші позиції і помахати нам ручкою", - зазначив віцепрем'єр.

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За його словами, другий етап боротьби - виключити "Північний потік - 2" з юрисдикції Третього енергетичного пакету.

"Але навіть коли газ піде по "Північному потоку - 2" - це не означає, що буде кінець боротьби. У нас є приклад газопроводу OPAL, з яким у них все було добре і всі питання вирішені, а в результаті суд Європейського Союзу обмежив використання його потужностей. Я за те, щоб завжди боротися до кінця, і навіть якщо настане кінець, все одно продовжувати боротися", - додав Кулеба.