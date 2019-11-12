Ціни на газ для українців почнуть стрімко зростати через підвищення тарифів на транспортування, - Каленков

Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати, через підняття тарифів на транспортування газу, заявив в ефірі 24 каналу керівник об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Це підвищення для всіх виробників було величезною несподіванкою. Тому що зараз тарифи на транспортування газу у нас і без того одні з найвищих у Європі. Тому у промисловців така ініціатива "Укртрансгазу" викликала великий подив. Зараз, наприклад, тарифи на так звану точку входу в Україні вищі, ніж у наших сусідів – у Словаччині, в Угорщині, навіть в Італії. Попри це, монополіст хоче підняти тариф ще майже втричі. Якщо він і без того був вдвічі вищий, ніж у Словаччині, то тепер буде в шість разів вищим. Тобто економічного обґрунтування для цього не існує", - зазначив Каленков.

Найбільше, за словами керівника ОП "Укрметалургпром", постраждають підприємства, продукція яких напряму залежить від вартості газу.

"Для багатьох галузей вартість газу – це основна складова в собівартості продукції. Наприклад, для хімічних підприємств, де ціна на газ становить майже 80% у собівартості виробництва добрив. Далі ланцюгом це призведе до подорожчання вартості аграрної продукції. Майже половину вартості становлять ціни на газ у виробників будівельних матеріалів, до 20% на підприємствах з виробництва скла, ще більше доведеться витрачати металургійному комплексу. Загальні втрати – це 36 мільярдів гривень. До того ж половину грошей буде витягнуто з кишень звичайних українців", – зазначив Олександр Каленков.