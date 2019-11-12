Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"11 листопада слідчим Слобідського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності", - повідомили в Нацполіції.

Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та розшуку осіб, причетних до злочину. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.

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Пізніше "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму, в "Динамо" чекають розслідування інциденту і не поспішають звинувачувати уболівальників у нетерпимості до гравців "Шахтаря".