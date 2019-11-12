Можливо, потрібно буде провести додаткові консультації з іншими фракціями, - Корнієнко про те, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливо, потрібно буде (провести. - Ред.) додаткові консультації з іншими фракціями. Я знаю, що вчора ввечері зустрічався наш голова комітету з іншою фракцією", - сказав Корнієнко.

Він не розповів, про яку фракцію йдеться.

"Я думаю, що цього тижня є ймовірність, що вони (законопроєкти про ринок землі. - Ред.) будуть на порядку денному. Дивімося по ситуації", - сказав Корнієнко.

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На запитання чи достатньо голосів для зняття мораторію з землі, він сказав: "Ми працюємо над цим. Я думаю, що після вчорашньої зустрічі з прем'єром ще додатково з'явилися прихильники цієї ідеї. Загалом фракція "за", але є багато застережень різних депутатів".