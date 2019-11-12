Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я жодних відшкодувань від нього (Ляшка. - Ред.) не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення він там виконував. В принципі, це і так зрозуміло. Але раптом він би підтвердив, щоб усі це розуміли", - сказав Герус.

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Раніше Герус на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Усе нормально, постраждала лише сорочка", - написав депутат.

Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.