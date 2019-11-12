Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі

Акція на підтримку земельної реформи триває під гаслами "Моя земля – моя справа!", "Ні чорному ринку землі!", "Громадяни мають право розпоряджатися своїм майном!". Понад 3000 представників громадських організацій, сільських рад та власників паїв закликають народних обранців виконати волю виборців, запровадивши цивілізований ринок землі сільськогосподарського призначення. Ініціатором акції "Вимагаємо земельної реформи!" виступила Громадська коаліція за скасування мораторію на землю та Асоціація вільних землевласників. Серед першочергових вимог мітингувальників – запровадження вільного обігу земель сільгосппризначення, можливість власників земельних ділянок розпоряджатися своїм майном, передача державних земель громадам, ліквідація тіньового ринку землі і припинення сірих схем продажу, передає УНІАН.







"Мета акції – донести до народних обранців та Уряду думку власників паїв, які не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю вже понад 18 років. Вони позбавлені можливості отримати за свої наділи справедливу ринкову ціну через дію мораторію на продаж та змушені в разі нагальної потреби продавати паї за незрозумілими схемами за заниженою вартістю", - повідомив голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. За підрахунками організаторів акції, лише за останні два роки за сірими схемами продано понад 460 тис. га, а загалом більш як 1 млн га сільськогосподарської землі. "Земельна реформа – це про справедливість. Кожен українець мусить мати право розпоряджатися власним майном. Ви можете не продавати землю, ніхто не змушує це робити. Але відкриття ринку спонукає до нормальної конкуренції, до зростання орендної плати, і люди зможуть отримати справедливу ціну за свій пай. Земельну реформу потрібно завершувати. Ринок існує усі ці 18 років, проте обслуговується сірими та чорними схемами", - розповідає Галина Сергіївна Бондаренко, власниця земельного паю та громадська активістка.

"На сьогодні в державі нараховується 41,3 млн га сільгоспземель. З них 37 млн га - під мораторієм. При цьому 27,7 млн га цих земель – вже у приватній власності. В результаті майже 7 млн українців володіють землею, якою вони не можуть розпоряджатися в повній мірі", - резюмує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ. Представники місцевих громад констатують, що головна суть земельної реформи полягає не лише у праві людей продавати власні паї. Потрібно навести лад з рештою сільськогосподарської землі, яка дуже часто обробляється, але незрозуміло ким і на яких підставах. Зняття мораторію розпочне процеси передачі державних земель місцевим громадам, що сприятиме розвитку сільської місцевості, створенню робочих місць, появі фінансових джерел благоустрою територій, покращенню сільської інфраструктури.

У період з 2016 року земель державної та комунальної форм власності поменшало на 10%. Якщо 3 роки тому їх нараховувалося 10,5 млн га, станом на жовтень 2019-го залишилося вже 9,4 млн га. "Земельні ресурси є одними з основних джерел надходжень до бюджету місцевих громад. Їх повна інвентаризація і передача в безпосереднє розпорядження громади дозволить наповнити бюджет та забезпечити розвиток інфраструктури села", - коментує Олена Журавель, голова однієї з ОТГ в Чернігівській області.