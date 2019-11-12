"Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

"Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим (позаштатним радником Зеленського. - Ред.) говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії", - заявив він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Єрмак зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.
"Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції щодо людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і мають бути покарані", - заявив Єрмак.
Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, що збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.