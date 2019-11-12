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12.11.19 14:24

"Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним в початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

"Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

"Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим (позаштатним радником Зеленського. - Ред.) говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії", - заявив він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.

"Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції щодо людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і мають бути покарані", - заявив Єрмак.

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Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, що збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

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