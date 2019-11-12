Не нарили на мене, взялися за підлеглих, - Кличко звинуватив СБУ в маніпуляціях

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичного голови, про це він заявив на початку засідання Київради.

"У міст не тільки забирають життєво важливі кошти, а й створюють інші перешкоди в роботі місцевої влади. Наприклад, останнім часом ми чуємо гучні заяви про нібито виявлені факти корупції і порушень у Києві. Але робляться вони, на жаль, голослівно і без подальшого доведення правдивості оприлюдненої інформації", - підкреслив Кличко.

Він навів один із прикладів, коли було порушено кримінальну справу та поширено некоректну інформацію у ЗМІ про начебто розкрадання коштів під час закупівлі спортивних човнів для столичної ДЮСШ "Регата". А до цього департамент молоді та спорту разом із правоохоронними органами провели розслідування щодо використання коштів.

"І що? Човни знайшлися, тендерні процедури відбувалися згідно із законом. Але ми чуємо гучні заяви про кримінал і так далі. Це тільки один випадок я навів, - сказав Кличко. - І лунає сьогодні ця "сенсаційна" інформація від столичного СБУ! Підкреслю: ми завжди допомагаємо правоохоронним органам. Ми самі постійно проводимо внутрішній аудит", - наголосив мер Києва.

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Він підкреслив, що за останніх кілька років міська влада передала правоохоронним органам стоси паперів – результати майже 400 перевірок щодо виявлених порушень. А довели до логічного завершення – до суду - одиниці розслідувань.

"Я звертаюся до глави СБУ України – взяти під контроль прозорість і об'єктивність розслідувань. Бо я чув, що зараз деякі діячі намагаються хоч щось "нарити" на Кличка. Не вдається, бо нічого немає. Тому взялися за підлеглих і дестабілізацію роботи міської влади. Ще раз зазначу: ми готові надавати всю необхідну інформацію. Ми співпрацюємо з правоохоронцями в усіх розслідуваннях. І не для показухи та маніпуляцій", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що всі корупціонери мають бути притягнуті до відповідальності. Але не потрібно призначати винних без доведених фактів і суду виключно заради чиїхось інтересів і медійних сенсацій.

"Давайте працювати професійно, а не займатися маніпуляціями! Люди очікують справедливості і дотримання законів у державі. А не чергових шоу, які їм намагаються згодувати!" - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про викриття розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного із закладів Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл.